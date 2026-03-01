مصادر: أمريكا وإسرائيل نفذتا غارات أثناء اجتماع خامنئي بدائرته المقربة

واشنطن/دبي 28 فبراير شباط (رويترز) – ذكر مصدران أمريكيان ومسؤول أمريكي أن إسرائيل والولايات المتحدة حددتا هجومهما على إيران أمس السبت ليتزامن مع اجتماع عقده الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي مع كبار مساعديه.

وقالت إسرائيل إن خامنئي قتل مع كبار مساعديه، بمن فيهم علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي ومحمد باكبور قائد الحرس الثوري الإيراني.

وقال مصدران إيرانيان لرويترز إن خامنئي التقى أمس السبت بشمخاني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في مكان آمن قبل وقت قصير من بدء الضربات.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لرويترز إنه تم العثور على جثة خامنئي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشال إن خامنئي قتل بعد أن حددت الاستخبارات تحركاته.

وقال ترامب “لم يتمكن من تجنب أجهزة الاستخبارات وأنظمة التتبع المتطورة للغاية لدينا، وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل، لم يكن هناك شيء يمكنه فعله هو أو القادة الآخرون الذين قتلوا معه”.

