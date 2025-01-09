مصادر: أمريكا والوسطاء العرب يحرزون بعض التقدم في سلام غزة لكن لا اتفاق بعد

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت مصادر فلسطينية قريبة من محادثات السلام الخاصة بغزة يوم الخميس إن الوسطاء الأمريكيين والعرب أحرزوا بعض التقدم في جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، لكن ليس بما يكفي لإبرام اتفاق.

وقال مسعفون فلسطينيون إنه مع استمرار المحادثات في قطر، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات في أنحاء قطاع غزة مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل.

وتبذل قطر والولايات المتحدة ومصر جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في الصراع المستمر منذ 15 شهرا وإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس قبل أن يترك الرئيس جو بايدن منصبه.

وحذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من أن “أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها” إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول موعد تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني الجاري.

وقال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة يوم الخميس إن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن لا يعني أن المحادثات لن تذهب إلى أي مكان وقال إن هذه هي أكثر المحاولات جدية حتى الآن للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف “هناك مفاوضات مكثفة، إذ يتحدث الوسطاء والمفاوضون عن كل كلمة وكل التفاصيل. وقال لرويترز “هناك اختراق عندما يتعلق الأمر بتضييق الفجوات القديمة القائمة لكن لا يوجد اتفاق بعد”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية إدن بار تال يوم الثلاثاء إن إسرائيل ملتزمة تماما بالتوصل إلى اتفاق لإعادة رهائنها من غزة لكنها تواجه عراقيل من حماس.

وعلى مدى عام، ظل الجانبان في طريق مسدود بشأن قضيتين رئيسيتين، إذ تقول حماس إنها لن تحرر الرهائن المتبقين لديها إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب جميع قواتها من غزة. وتقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب حتى يتم تفكيك حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.