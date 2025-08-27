The Swiss voice in the world since 1935
مصادر: إسرائيل تشن ضربات على ثكنات عسكرية سابقة للجيش السوري في ريف دمشق

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال مصدران بالجيش السوري وقناة الإخبارية التلفزيونية إن إسرائيل شنت يوم الأربعاء سلسلة غارات على ثكنات عسكرية سابقة في الكسوة، بريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.

كانت منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية التي استخدمتها فصائل موالية لإيران في عهد بشار الأسد.

وصعّدت إسرائيل من توغلاتها في جنوب سوريا، وتتزامن الغارات الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

