مصادر: إسرائيل تقصف مستودع ذخيرة لحزب الله بجنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز إن إسرائيل نفذت في وقت متأخر من يوم السبت غارات على مستودع ذخيرة لجماعة حزب الله اللبنانية في جنوب لبنان.

وأدت الغارات على بلدة عدلون، الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمالي الحدود اللبنانية مع إسرائيل، إلى سلسلة من الانفجارات المدوية سمعها شهود في جميع أنحاء الجنوب اللبناني.

وقال مصدر طبي وآخر أمني لرويترز إن أربعة مدنيين على الأقل في بلدة عدلون أصيبوا في الغارات. ولم يرد بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي.

وجاءت الغارات على جنوب لبنان في اليوم ذاته الذي قصفت فيه طائرات مقاتلة إسرائيلية أهدافا عسكرية للحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية باليمن، وهو الهجوم الذي قال عنه حزب الله إنه “إيذان بمرحلة ‏جديدة ‏وخطيرة” في المنطقة.

ونفذت إسرائيل الغارات على اليمن غداة هجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران بطائرة مسيرة على تل أبيب في إسرائيل.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار منذ أعلن الحزب دعمه للفلسطينيين بعد وقت قصير من هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى شن هجوم عسكري إسرائيلي على غزة.