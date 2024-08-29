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مصادر: إسقاط طائرة مسيرة تركية فوق كركوك بالعراق

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(رويترز) – قالت أربعة مصادر بالشرطة والجيش إن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرة مسيرة تركية يوم الخميس في المجال الجوي العراقي فوق مدينة كركوك شمال البلاد.

وذكرت مصادر الشرطة أن الطائرة المسيرة سقطت في وسط كركوك مما أسفر عن اندلاع حريق قرب بعض المنازل لكنها لم تتسبب في إصابات، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وورد في بيان للجيش العراقي أن الطائرة المسيرة تركية، لكنه لم يخض في تفاصيل حول ما إذا كانت الدفاعات الجوية العراقية هي التي أسقطتها.

وفي وقت سابق، قال عقيد بالجيش العراقي طلب عدم ذكر اسمه إن فحصا مبدئيا للحطام أظهر أنها مسيرة عسكرية تركية مسلحة.

ونشر أونجو كيتشيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية بيان الجيش العراقي على منصة إكس وقال “بدأ تنسيق مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على جميع تفاصيل الواقعة”.

ولم يؤكد كيتشيلي أن الطائرة المسيرة تركية.

لكنه أضاف “تواصل تركيا قتالها المنظمة الإرهابية الموجودة في مناطق عراقية” في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.

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