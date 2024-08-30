مصادر: إصابة 3 إسرائيليين ومصريين اثنين في مشاجرة بمنتجع طابا بمصر

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(رويترز) – قالت مصادر أمنية مصرية إن ثلاثة سياح إسرائيليين واثنين من الموظفين المصريين في أحد الفنادق أصيبوا بجروح يوم الجمعة بعد اندلاع مشاجرة بينهم في منتجع طابا المصري على الحدود مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن المشاجرة اندلعت عندما سب سائح إسرائيلي موظفا مصريا في أحد الفنادق، مما أدى إلى تطور الأمر ووقوع مشاجرة بالأيدي والكراسي الخشبية بين عدد من الموظفين المصريين وأربعة سياح إسرائيليين بعد أن انضم ثلاثة من السياح إلى مواطنهم.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية المصرية ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع قوله إن ثلاثة سياح أصيبوا في مشاجرة بين سائحين من “عرب 48” وعامل مصري.

وأضافت أن العامل المصري أصيب “بجروح بالغة” في المشاجرة التي شملت أربعة سياح من “عرب 48″، وذلك في إشارة إلى فلسطينيين يعيشون في إسرائيل ويحملون جنسيتها.