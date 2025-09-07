The Swiss voice in the world since 1935
مصادر: إعمار مصر للتنمية ستكشف عن مشروع على البحر الأحمر باستثمارات 20 مليار دولار

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت مصادر من شركة إعمار مصر للتنمية لرويترز يوم الأحد إن من المتوقع أن تكشف الشركة، المدرجة في البورصة المصرية، عن اتفاقية لمشروع على البحر الأحمر مع شركة جولدن كوست السعودية وشركة سكاي تاور للتطوير العقاري، باستثمارات قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وتمتلك إعمار مصر حصة في شركة سكاي تاور. وإعمار مصر مملوكة بالكامل تقريبا لشركة إعمار، أكبر شركة تطوير عقاري في دبي.

(تغطية صحفية مؤمن سعيد عطا الله – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

