مصادر: إعمار مصر للتنمية ستكشف عن مشروع على البحر الأحمر باستثمارات 20 مليار دولار

القاهرة (رويترز) – قالت مصادر من شركة إعمار مصر للتنمية لرويترز يوم الأحد إن من المتوقع أن تكشف الشركة، المدرجة في البورصة المصرية، عن اتفاقية لمشروع على البحر الأحمر مع شركة جولدن كوست السعودية وشركة سكاي تاور للتطوير العقاري، باستثمارات قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وتمتلك إعمار مصر حصة في شركة سكاي تاور. وإعمار مصر مملوكة بالكامل تقريبا لشركة إعمار، أكبر شركة تطوير عقاري في دبي.

