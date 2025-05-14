مصادر: إيران تجتمع بالقوى الأوروبية الجمعة لبحث الملف النووي

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باريس/ دبي (رويترز) – قال مصدران أوروبيان ومصدر دبلوماسي إيراني يوم الثلاثاء إن إيران ستجري محادثات في إسطنبول يوم الجمعة مع الأطراف الأوروبية في اتفاقها النووي المتعثر المبرم عام 2015.

تأتي المحادثات بين كبار الدبلوماسيين في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى تحديد موقفهما قبل الجولة الخامسة المتوقعة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الأيام المقبلة.

كانت جولة سابقة من المحادثات قد تم تأجيلها بعد أن كان من المقرر انعقادها في الثاني من مايو أيار بسبب تردد بريطانيا وفرنسا وألمانيا في البداية على خلفية مخاوف من أن تؤدي هذه المحادثات إلى مسار مواز وتؤثر سلبا على المفاوضات التي تمضي فيها إدارة ترامب والتي تقول واشنطن إنها تهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

لكن دبلوماسيين قالوا إن هذه الدول اختارت المضي قدما فيها لأن من مصلحتها في نهاية المطاف الحفاظ على الحوار مع إيران وإعادة تأكيد تصورها لمعايير اتفاق نووي جديد.

كما تحرص إيران على إجراء المحادثات لإبقاء خياراتها مفتوحة وتقييم مواقف القوى الأوروبية بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وهو ما حذرها منه وزير الخارجية الإيراني يوم الاثنين.

تدهورت العلاقات بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران العام الماضي على الرغم من الاجتماعات المتقطعة، وذلك على خلفية فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية واحتجازها مواطنين أجانب ودعمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وبموجب قرار الأمم المتحدة الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم في 2015، يمكن للقوى الأوروبية الثلاث إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران قبل 18 أكتوبر تشرين الأول.

ولا تشارك القوى الأوروبية في المفاوضات الحالية بين إيران والولايات المتحدة، والتي اختتمت جولتها الرابعة في سلطنة عمان يوم الأحد.

لكن القوى الثلاث سعت إلى التنسيق الوثيق مع واشنطن لتحديد ما إذا كان ينبغي استخدام آلية إعادة فرض العقوبات لزيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي، ومتى يمكن فعل ذلك.

وبحسب دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها رويترز، قد تفعل الدول الأوروبية الثلاث آلية إعادة فرض العقوبات بحلول أغسطس آب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.

وقالت سلطنة عمان التي تتوسط في المفاوضات إن من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الرامية إلى تسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأيام المقبلة بعد أن يتشاور الطرفان مع قيادتيهما.