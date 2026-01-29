مصادر: إيران تحتجز الآلاف في حملة بعد قمع الاضطرابات

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت مصادر لرويترز إن قوات أمن إيرانية ترتدي ملابس مدنية ألقت القبض على آلاف الأشخاص في حملة اعتقالات جماعية وترهيب لمنع خروج المزيد من الاحتجاجات بعد قمعها أعنف الاضطرابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وبدأت الاحتجاجات على نطاق ضيق الشهر الماضي في سوق كبرى بطهران بعد أن أدت صعوبات اقتصادية إلى إطلاق العنان لمظالم أوسع نطاقا كانت مكبوتة لفترة طويلة، وسرعان ما تصاعدت إلى أخطر تهديد وجودي للمؤسسة الشيعية الحاكمة في إيران منذ ما يقرب من خمسة عقود مع مطالبة المحتجين بتنحي رجال الدين عن السلطة.

وقطعت السلطات خدمة الإنترنت وقمعت الاضطرابات بقوة ساحقة أسفرت بحسب منظمات حقوقية عن مقتل الآلاف. وتُحمل طهران مسؤولية أعمال العنف “لإرهابيين مسلحين” مرتبطين بإسرائيل والولايات المتحدة.

وقال خمسة نشطاء تحدثوا من داخل إيران شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن قوات أمن في ملابس مدنية شنت في غضون أيام حملة اعتقالات واسعة النطاق مصحوبة بوجود مكثف في الشوارع ارتكز في محيط نقاط تفتيش.

وأضاف الناشطون أن المحتجزين نقلوا إلى سجون سرية.

وقال أحد الناشطين “هم يعتقلون الجميع… لا أحد يعرف إلى أين يتم اقتيادهم أو أين يتم احتجازهم. من خلال هذه الاعتقالات والتهديدات، يحاولون بث الرعب في المجتمع”.

