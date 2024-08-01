مصادر: إيران وحلفاؤها يجتمعون لمناقشة الرد على إسرائيل

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من باريسا حافظي وأحمد رشيد وليلى بسام

دبي (رويترز) – قالت خمسة مصادر لرويترز إن مسؤولين إيرانيين كبارا سيجتمعون مع ممثلين لفصائل حليفة من لبنان والعراق واليمن يوم الخميس لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد اغتيال هنية في طهران يوم الأربعاء ومقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر إن ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك حركة الحوثي اليمنية وجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل مسلحة عراقية سيحضرون الاجتماع في طهران.

وأوضح مسؤول إيراني كبير مطلع بشكل مباشر على الاجتماع “ستجري إيران وأعضاء محور المقاومة تقييما شاملا بعد الاجتماع في طهران لإيجاد أفضل وأكثر الطرق فاعلية للرد على النظام الصهيوني (إسرائيل)”.

وذكر مسؤول إيراني آخر أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وأعضاء كبارا في الحرس الثوري الإيراني سيحضرون الاجتماع.

وقال الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي يوم الخميس “يتم النظر حاليا في كيفية رد إيران ومحور المقاومة… سيحدث هذا بالتأكيد وسوف يندم النظام الصهيوني (إسرائيل) بلا شك”.

واتهمت إيران وحماس إسرائيل بتنفيذ الضربة التي قتلت هنية يوم الأربعاء بعد ساعات من حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

لكن مسؤولي إسرائيل لم يتبنوا الهجوم الذي فجر تهديدات بالثأر من إسرائيل وفاقم المخاوف من أن تتحول الحرب في غزة إلى صراع شامل في الشرق الأوسط.

وحذر قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومر بار، في حفل تخرج عسكري في وقت متأخر من يوم الأربعاء، من أن إسرائيل ستتحرك ضد أي طرف يخطط لإيذاء مواطنيها.

وقال بار “نحن مستعدون بقوة فيما يتعلق بالدفاع. يتمركز مئات من جنود الدفاع الجوي إلى جانب طواقم المراقبة الجوية في جميع أنحاء البلد بأفضل الأنظمة، على استعداد للقيام بمهامهم”.

وحضر هنية وزعيم حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بالإضافة إلى ممثلين كبار من حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران وحزب الله، حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد في طهران يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة على تفكير حزب الله إن نائب أمين عام الجماعة نعيم قاسم وعضو البرلمان اللبناني حسن فضل الله كانا في إيران لحضور التنصيب وبقيا هناك لحضور الجنازة والاجتماع.