مصادر: استئناف عملية إنقاذ الناقلة سونيون في البحر الأحمر هذا الأسبوع

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أثينا (رويترز) – قالت مصادر بحرية يوم الخميس إن خبراء سيستأنفون هذا الأسبوع عملية محفوفة بالمخاطر لإنقاذ الناقلة “سونيون” التي هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر الشهر الماضي ولا تزال تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام.

وأوقفت الشركات، التي شاركت في قطر الناقلة في البداية، هذه العملية لأنها اعتبرتها غير آمنة. وتعرضت الناقلة المسجلة في اليونان للهجوم وانقطعت عنها الكهرباء واندلعت فيها النيران في 21 أغسطس آب.

وقال مسؤولون إن عملية القطر ستكون حساسة جدا لأن الناقلة محملة بالكامل ولأسباب أخرى.

وأي تسرب قد يكون الأكبر من نوعه من سفينة في التاريخ المسجل وربما يسبب كارثة بيئية في منطقة يعتبر دخولها خطرا جدا.

وفجر الحوثيون أيضا عبوات ناسفة على الناقلة بعد الهجوم مما أدى إلى اندلاع المزيد من الحرائق، ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي متفجرات أخرى.

ويقول الحوثيون إنهم يهاجمون سفنا تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وقال أحد المصادر إن المنطقة يوجد بها بالفعل قاطرتان على الأقل مملوكتان لشركة إنقاذ في اليونان وستعملان على عملية القطر.

وأضاف مصدر آخر “يوجد خطة عمل وهناك تقدم… ومن المتوقع أن تبدأ عملية القطر خلال اليومين المقبلين”.

وتم إجلاء طاقم السفينة، كما تتواصل اليونان مع السعودية طلبا للمساعدة.

وقالت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إنها ستسمح لفرق الإنقاذ بسحب السفينة إلى بر الأمان.

وأكد مسؤول في مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) يوم الخميس أن المهمة ستحمي السفن المشاركة في القطر وستراقب العملية بالكامل.

وقال أحد المصادر إن هناك فرقاطتين إحداهما فرنسية والأخرى يونانية، تشاركان في أسبيدس، في المنطقة بالفعل.