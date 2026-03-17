مصادر: استئناف هجمات بصواريخ ومُسيرات على السفارة الأمريكية في بغداد
بغداد 17 مارس آذار (رويترز) – أفادت مصادر أمنية باستئناف هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السفارة الأمريكية ومنشأة دبلوماسية في العراق اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من الهجمات التي وقعت في وقت سابق من اليوم.
وذكرت مصادر أمنية أن صواريخ وطائرة مسيرة متفجرة استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجار قرب المجمع.
وأضافت المصادر أن ثلاث طائرات مسيرة متفجرة على الأقل استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي (سي-رام).
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)