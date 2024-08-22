مصادر: الأمطار الغزيرة والسيول تودي بحياة 9 أشخاص بشمال اليمن

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عدن (رويترز) – قالت مصادر محلية وسكان باليمن اليوم الخميس إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في محافظتي ريمة وحجة في شمال غرب اليمن جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة بفعل منخفض جوي يضرب جنوب الجزيرة العربية.

وقال سكان ومسؤول محلي في ريمة الجبلية لرويترز إن السيول والأمطار الغزيرة تسببت في دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة وتضرر عدد كبير من المنازل والطرق الرئيسية والفرعية وانسداد قنوات تصريف السيول.

وذكرت مصادر أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة ادت لوفاة ستة أشخاص وتهدم مئات المنازل وقطع عشرات الطرق الرابطة بين المديريات والقرى.

وفي محافظة حجة الحدودية مع السعودية، لقي شقيقان وطفلة رضيعة حتفهم في حادثين منفصلين بسبب الأمطار الغزيرة في المحافظة الجبلية، بشمال غرب اليمن.

وريمة وحجة والحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تضررا من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة والفيضانات والصواعق الرعدية التي تشهدها تلك المحافظات الثلاث الخاضعة لجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو تموز الماضي وحتى الآن.

وكانت السلطات الحكومية في جماعة الحوثيين قالت يوم الأربعاء إن 86 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم، وتضرر أكثر من 33 ألف أسرة بفعل الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظات الثلاث في الآونة الأخيرة.