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مصادر: الإمارات تعرض استضافة محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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من جرام سلاتري وألكسندر كورنويل

واشنطن/القدس (رويترز) – قال عدد من الأشخاص المطلعين لرويترز إن الإمارات أبلغت الولايات المتحدة أنها تريد استضافة محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والتي قد تشمل في النهاية قمة سلام بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إحدى أولوياته القصوى هي إنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والذي بدأ عندما غزت روسيا أوكرانيا،وأعلن يوم الأربعاء أنه قد يلتقي بوتين في السعودية.

وقالت خمسة مصادر، طلبت عدم نشر هويتها، إن الإمارات عرضت بحماس لعب دور رئيسي في محاولة التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت ثلاثة من هذه المصادر، في الولايات المتحدة والإمارات، إن مسؤولين من الإمارات اقترحوا على واشنطن أن تستضيف الدولة الخليجية “قمة سلام”. وقال مصدران إن مثل هذه القمة قد تشمل في النهاية اجتماعا بين بوتين وزيلينسكي.

وقال مصدر رابع، مقرب من ترامب، إن الإمارات برزت كمرشح رئيسي للاجتماع الأول بين ترامب وبوتين. وقال الكرملين إنه لم يتم اتخاذ أي قرار.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية