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مصادر: الصين تواصلت مباشرة مع الحوثيين للسماح بمرور آمن لسفنها عبر البحر الأحمر

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لندن/دبي 28 يوليو تموز (رويترز) – قالت ستة مصادر مطلعة إن الصين أجرت اتصالات مباشرة مع جماعة الحوثي اليمنية من أجل السماح لناقلاتها بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر دون التعرض للهجوم، وذلك بعد أن توعدت الجماعة المتحالفة مع إيران بمنع الوصول إلى موانئ السعودية.

وأعلنت جماعة الحوثي فرضها الحصار في 20 يوليو تموز، مما فتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حرب إيران ووسع نطاق الهجمات على ناقلات تنقل الطاقة وغيرها من الإمدادات إلى أسواق خارج منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر، من بينها مسؤول إيراني كبير، أن بكين طلبت بشكل مباشر من الجماعة أن يتعهدوا بضمان المرور الآمن لناقلات النفط الصينية.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الموضوع، أن الصين من بين أولى الدول التي تواصلت بشكل مباشر مع جماعة الحوثي بشأن العبور عبر مضيق باب المندب، الذي يقع في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر ويقع اليمن على ضفته الشرقية.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية