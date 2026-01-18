مصادر: القوات السورية تسيطر على حقلي نفط وغاز في الشرق

18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤولون ومصادر أمنية اليوم الأحد إن القوات السورية، التي تخوض اشتباكات مع قوات يقودها الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة، سيطرت على حقل العمر النفطي، وهو الأكبر في سوريا، وحقل كونيكو للغاز في محافظة دير الزور شرق البلاد.

وتمثل السيطرة على حقول النفط شرقي نهر الفرات ضربة كبيرة للقوات التي يقودها الأكراد إذ تعد تلك الحقول مصدر دخل رئيسيا لها.

وتوغل الجيش السوري في المناطق التي تقطنها أغلبية عربية في شمال شرق سوريا والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة رغم دعوات واشنطن لوقف تقدمه.

وقال مصدر حكومي إنه تم التغلب على القوات التي يقودها الأكراد بعد تقدم مقاتلي العشائر العربية مما سمح للحكومة وحلفائها من العشائر بالتقدم في مساحة تزيد على 150 كيلومترا على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات تمتد من الباغوز قرب الحدود العراقية باتجاه بلدات رئيسية منها الشحيل والبصيرة.

وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، سيطر الجيش أيضا على مدينة الطبقة الشمالية والسد المجاور لها، بالإضافة إلى سد الحرية الرئيسي، المعروف سابقا باسم سد البعث غربي الرقة.

ولم تعترف السلطات الكردية السورية بخسارة هذه المواقع الاستراتيجية، ولم يتضح ما إذا كان القتال لا يزال مستمرا.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وسليمان الخالدي – إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)