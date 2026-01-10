The Swiss voice in the world since 1935
مصادر: انسحاب بعض المقاتلين الأكراد والقادة من حلب بسوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

10 يناير كَانُون ٱلثَّانِي (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر أمنية سورية اليوم السبت إن بعض المقاتلين الأكراد، بما في ذلك بعض من قادتهم وأفراد عائلاتهم، نُقلوا سرا من حلب خلال الليل إلى شمال شرق سوريا.

وأضافت المصادر أن نحو 300 مقاتل كردي اختاروا البقاء في حي الشيخ مقصود للقتال.

وكانت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا قد رحبت خلال الليل باتفاق إعادة انتشار المقاتلين من الشيخ مقصود بأمان إلى شرق سوريا، لكن لم يصدر إعلان عن اكتمال الانسحاب.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

