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مصادر: انفجارات بقاعدة لقوات الحشد الشعبي جنوبي بغداد ومقتل 3 من أعضائها

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القاهرة (رويترز) – قالت مصادر طبية ومصادر بالشرطة لرويترز يوم الثلاثاء إن انفجارات وقعت داخل قاعدة تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد مما تسبب في مقتل ثلاثة من أعضائها وإصابة أربعة آخرين.

وقوات الحشد الشعبي وكالة أمنية رسمية تضم عدة جماعات مسلحة متحالفة مع إيران.

وقالت مصادر في مستشفى إن العدد المبدئي كان يشير إلى قتيل واحدا، لكن شخصين لحقت بهما إصابات خطيرة في الانفجارات توفيا لاحقا.

وقالت مصادر أمريكية وعراقية إن الانفجارات جاءت بعد إطلاق عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات تقودها الولايات المتحدة، دون تسجيل أضرار أو إصابات.

وفي بيان صدر بعد الانفجارات، لم توجه قوات الحشد الشعبي أي اتهامات، إذ أشارت إلى انفجار مجهول المصدر.

واتهم قائدان محليان بقوات الحشد الشعبي العراقية الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية استهدفت قاعدة الحشد الشعبي. وليس يكن هناك تعليق بعد من الجيش الأمريكي.

وقال شهود إن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة التي تضم المعسكر على بعد 50 كيلومترا من جنوب بغداد.

يشهد العراق زيادة في الهجمات المتبادلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول. وهو حليف نادر لكل من طهران وواشنطن ويستضيف 2500 جندي أمريكي ولديه جماعات مسلحة مدعومة من إيران على صلة بقواته الأمنية.

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