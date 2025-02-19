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مصادر: انفجارات تلحق أضرارا بثلاث ناقلات بالبحر المتوسط خلال شهر

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أثينا (رويترز) – قالت مصادر أمنية وأخرى في قطاع الشحن يوم الأربعاء إن ثلاث ناقلات نفط أصيبت بأضرار جراء انفجارات في وقائع منفصلة بالبحر المتوسط خلال مدة شهر منصرم ​​وإن الأسباب غير معروفة.

وهذه الوقائع الثلاث التي تتضمن تضرر سفن غير عسكرية جراء انفجار بها بالبحر المتوسط لم تقع منذ عقود.

وقال أحد المصادر بقطاع الشحن إن انفجارا تسبب في شق داخلي بطول متر في بدن ناقلة النفط الخام اليونانية سي جويل في ميناء بشمال إيطاليا يوم السبت. ووقع انفجار ثان بعد 20 دقيقة على نفس السفينة دون التسبب في مزيد من الأضرار.

وفتحت السلطات الإيطالية تحقيقا في الواقعة.

ولم ترد شركة ثيناماريس المشغلة للناقلة ومقرها أثينا على طلب للتعليق بعد.

وقال مصدران إن سفينة أخرى تديرها ثيناماريس، وهي ناقلة النفط الخام سي تشارم، تضررت أيضا بسبب انفجار قبالة ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ​​في أواخر يناير كانون الثاني.

وقالت ثلاثة مصادر إن الناقلة جريس فيروم التي ترفع علم ليبيريا تضررت قبالة ليبيا في فبراير شباط في واقعة ثالثة. وأضاف أحد المصادر أن السفينة ستحتاج إلى عملية إنقاذ.

ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة سيمار المشغلة للسفينة ومقرها قبرص.

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