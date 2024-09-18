مصادر: انفجارات جديدة لأجهزة لاسلكي يستخدمها حزب الله في أنحاء لبنان

reuters_tickers

3دقائق

من ليلى بسام ومايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – قال مصدر أمني وشاهد إن أجهزة اتصال لاسلكي محمولة باليد تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية انفجرت يوم الأربعاء في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، بعد يوم من وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) خاصة بالجماعة، مما يفاقم التوتر بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان يوم الأربعاء إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في أحدث تفجيرات لأجهزة اتصال محمولة في منطقة البقاع بشرق البلاد.

ووقع انفجار واحد على الأقل في مكان بالقرب من جنازة نظمها حزب الله لقتلى يوم الثلاثاء الذين سقطوا في تفجير الآلاف من أجهزة البيجر الذي أسفر أيضا عن إصابة كثير من مقاتلي الجماعة في أنحاء لبنان.

وقالت الجماعة، التي حلت بها الفوضى لفترة وجيزة، يوم الأربعاء إنها هاجمت مواقع تابعة للمدفعية الإسرائيلية بصواريخ في أول ضربة توجهها إلى إسرائيل عقب إصابة الآلاف من أعضائها في انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) في لبنان، وأثار ذلك احتمال اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

وقال مصدر أمني إن حزب الله اشترى أجهزة الاتصال اللاسلكي قبل خمسة أشهر في الوقت نفسه تقريبا الذي اشترت فيه الجماعة أجهزة البيجر.

وقال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لرويترز إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع متفجرات داخل أجهزة البيجر التي استوردها حزب الله قبل أشهر من تفجيرات يوم الثلاثاء. وللموساد تاريخ طويل في تنفيذ هجمات معقدة على أراض أجنبية.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض يوم الأربعاء إن عدد القتلى جراء الانفجارات ارتفع إلى 12 بينهم طفلان. كما أصيب ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين من بينهم العديد من مقاتلي حزب الله والسفير الإيراني لدى لبنان.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك يوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث المحيطة بانفجار أجهزة البيجر.

ونفت شركة جولد أبوللو التايوانية لتصنيع أجهزة البيجر يوم الأربعاء أنها صنَعت الأجهزة التي انفجرت في لبنان وأصابت الآلاف من أعضاء جماعة حزب الله في هجوم جريء أثار احتمال اندلاع حرب شاملة بين الجماعة وإسرائيل.

وقالت الشركة إن الأجهزة من إنتاج شركة بي.إيه.سي، التي تتخذ من العاصمة المجرية بودابست مقرا، ولديها ترخيص لاستخدام العلامة التجارية لجولد أبوللو.