مصادر: تركيا وإسرائيل ناقشتا تفادي تضارب العمليات في سوريا

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – أفادت مصادر وزارية تركية يوم الخميس بأن تركيا وإسرائيل عقدتا أول اجتماع فني لهما في أذربيجان يوم الأربعاء لمناقشة وضع آلية لتفادي التضارب تهدف إلى منع الوقائع غير المرغوب فيها في سوريا.

وأضافت المصادر أن المحادثات تمثل بداية جهود لإنشاء قناة اتصال لتجنب أي صدامات أو سوء فهم محتمل لعمليات البلدين في المنطقة.

وقال أحد المصادر “ستستمر الجهود لوضع هذه الآلية” دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن نطاق المحادثات أو جدولها الزمني.