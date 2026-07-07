مصادر: تضرر ناقلة نفط ترفع علم السعودية قرب مضيق هرمز

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لندن 7 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت مصادر أمنية بحرية اليوم الثلاثاء أن ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضت لأضرار في محيط مضيق هرمز بالقرب من ساحل سلطنة عمان، بعد استهداف ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة نفسها.

وأوضحت المصادر أن انفجارا وقع ولم يتضح سببه بعد وأنه من المعتقد أن السفينة المتضررة هي ناقلة النفط العملاقة “وديان”.

ووفقا لبيانات تتبع السفن على منصة (مارين ترافيك) فإن آخر موقع تم تحديده للناقلة وديان كان في الخليج في الثالث من يوليو تموز. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من المسؤولين السعوديين.

(تغطية صحفية جوناثان سول – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)