مصادر: تقييم للمخابرات الأمريكية لا يتوقع انهيار الحكومة في إيران

reuters_tickers

2دقائق

من إيرين بيانكو وجوناثان لانداي

نيويورك/واشنطن 11 مارس آذار (رويترز) – ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن معلومات استخباراتية أمريكية خلصت إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة إلى حد كبير، وليست معرضة لخطر الانهيار في أي وقت قريب، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء القصف الأمريكي الإسرائيلي.

وقال أحد المصادر، التي طلبت جميعها عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة نتائج المخابرات الأمريكية، إن “عددا كبيرا” من التقارير الاستخباراتية يقدم “تحليلات متسقة تفيد بأن النظام ليس معرضا لخطر” الانهيار، وأنه “لا يزال ممسكا بزمام السيطرة على الرأي العام الإيراني”.

وأضاف المصدر أن أحدث تقرير أُنجز خلال الأيام القليلة الماضية.

ومع تزايد الضغوط السياسية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سينهي “قريبا” أكبر عملية عسكرية أمريكية منذ عام 2003. لكن إيجاد مخرج مقبول للحرب قد يكون صعبا إذا ظل القادة المتشددون في إيران في مواقعهم.

وتؤكد التقارير الاستخباراتية على تماسك المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران رغم مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في 28 فبراير شباط، أول أيام الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن مسؤولين إسرائيليين أقروا في مناقشات مغلقة بأنه لا يمكن الجزم بأن الحرب ستفضي إلى انهيار حكم رجال الدين.

وأكدت المصادر أن الوضع على الأرض متغير، وأن الأوضاع داخل إيران قد تتبدل.

وامتنع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للحصول على تعقيب.

(إعداد رحاب علاء وسها جادو للنشرة العربية)