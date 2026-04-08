مصادر: حزب الله يوقف الهجمات بموجب الاتفاق بين أمريكا وإيران

بيروت 8 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت ثلاثة مصادر لبنانية مقربة من حزب الله لرويترز أن الجماعة أوقفت الهجمات على شمال إسرائيل وعلى القوات الإسرائيلية في لبنان في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء في إطار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلن عنه في وقت سابق.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وهو وسيط رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار، إن الهدنة التي تستمر أسبوعين ستشمل لبنان حيث اندلعت حرب جديدة بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل في الثاني من مارس آذار.

وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن إيران تريد ضم لبنان إلى أي اتفاق تبرمه مع الولايات المتحدة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار لن يشمل لبنان. وأصدرت إسرائيل أمر إخلاء جديدا في مدينة صور في الجنوب، مما يشير إلى أنها ستشن هجوما وشيكا هناك.

وتوقعت المصادر الثلاثة أن يصدر حزب الله بيانا يوضح فيه موقفه الرسمي من وقف إطلاق النار وكذلك من تأكيد نتنياهو استبعاد لبنان منه.

ونشر حزب الله أحدث بيان بشأن نشاطه العسكري في الساعة الواحدة صباحا (2200 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء)، قال فيه إنه استهدف قوات إسرائيلية داخل لبنان مساء أمس.

وقتل ما يزيد على 1500 في الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في أنحاء لبنان، بينهم 130 طفلا وأكثر من 100 امرأة.

وأدت الغارات الإسرائيلية وأوامر إخلاء مناطق واسعة في الجنوب والشرق والضاحية الجنوبية لبيروت إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني.

وحث الجيش اللبناني اليوم العائلات النازحة على تأجيل عودتها إلى بيوتها، محذرا من الهجمات الإسرائيلية المستمرة والمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)