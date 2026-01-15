مصادر: خفض مستوى التحذير الأمني ​​بقاعدة جوية أمريكية في قطر

15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر تم خفضه بعد تشديده أمس.

وذكر أحد المصادر أن الطائرات الأمريكية التي غادرت القاعدة أمس الأربعاء تعود إليها تدريجيا.

وقال المصدران الآخران، وهما دبلوماسيان اشترطا عدم نشر اسميهما، إنه ُسمح أيضا لبعض الأفراد الذين نُصحوا بمغادرة القاعدة أمس الأربعاء بالعودة.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في قطر عندما اتصلت بها رويترز.

