The Swiss voice in the world since 1935
مصادر: خفض مستوى التحذير الأمني ​​بقاعدة جوية أمريكية في قطر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر تم خفضه بعد تشديده أمس.

وذكر أحد المصادر أن الطائرات الأمريكية التي غادرت القاعدة أمس الأربعاء تعود إليها تدريجيا.

وقال المصدران الآخران، وهما دبلوماسيان اشترطا عدم نشر اسميهما، إنه ُسمح أيضا لبعض الأفراد الذين نُصحوا بمغادرة القاعدة أمس الأربعاء بالعودة.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في قطر عندما اتصلت بها رويترز.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

