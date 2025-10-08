مصادر: روبيو سيحضر اجتماعا في باريس لمناقشة غزة

باريس (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اجتماع وزاري يوم الخميس في باريس مع أطراف أوروبية وعربية ومن دول أخرى لمناقشة المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب في غزة.

ويعقد الاجتماع بالتوازي مع محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في منتجع شرم الشيخ في مصر، تهدف إلى مناقشة كيفية تطبيق خطة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتقييم الالتزامات الجماعية من البلدان المعنية.

ووفقا لمذكرة أُرسلت إلى الوفود، سيُعقد الاجتماع كمتابعة لمؤتمر سابق عُقد في الأمم المتحدة حول “حل الدولتين”، ويهدف إلى الاتفاق على إجراءات مشتركة للمساهمة في الخطة الأمريكية لغزة. ويشمل حل الدولتين قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وستشارك في اجتماع غد الخميس فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والأردن وقطر والسعودية والإمارات وإندونيسيا وتركيا وكندا.

وكانت المذكرة نصت على أن مشاركة واشنطن ستعتمد على التقدم المحرز في المفاوضات في مصر.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن من الضروري حضور الولايات المتحدة. وأكد مصدر دبلوماسي إيطالي أهمية دعم خطة ترامب التي تُعتبر “الخيار الوحيد المتاح”.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أنه تم إطلاع الولايات المتحدة وإسرائيل على خطط الاجتماع، وأن جدول الأعمال سيشمل المساعدات الإنسانية لغزة وإعادة إعمار القطاع، ونزع سلاح حماس، ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السفارة الأمريكية في باريس.

(إعداد مروة سلام وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)