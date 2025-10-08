The Swiss voice in the world since 1935
مصادر: روبيو سيحضر اجتماعا في باريس يوم الخميس لمناقشة خطة غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في اجتماع وزاري يوم الخميس في باريس مع أطراف أوروبية وعربية ومن دول أخرى لمناقشة خطط الوضع بعد انتهاء الحرب في غزة.

ويعقد الاجتماع بالتوازي مع مفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والوسطاء في منتجع شرم الشيخ في مصر، تهدف إلى مناقشة كيفية تطبيق خطة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتقييم الالتزامات الجماعية من البلدان المعنية.

ولم ترد السفارة الأمريكية في باريس بعد على طلب للتعليق.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

