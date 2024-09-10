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مصادر: سقوط صاروخين قرب قوات أمريكية في بغداد

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القاهرة (رويترز) – قالت مصادر أمنية إن صاروخين سقطا على مقربة من قوات أمريكية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد وسط تقارير عن حدوث أضرار مادية دون سقوط قتلى.

ولم ترد السفارة الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وذكرت كتائب حزب الله العراقية المتحالفة مع إيران أن إطلاق الصاروخين يهدف بوضوح إلى تعطيل زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للبلاد والمقرر أن تبدأ صباح الأربعاء.

وقال المتحدث العسكري لكتائب حزب الله جعفر الحسيني “استهداف مطار بغداد وفي هذا التوقيت تقف خلفه أياد مشبوهة والغاية منه التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد، وندعو الأجهزة الأمنية إلى كشف المتورطين”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية