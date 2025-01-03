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مصادر: سوريا تفرض قيودا على دخول اللبنانيين عبر الحدود المشتركة

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بيروت (رويترز) – قال مسؤول أمني لبناني ومسؤول سوري يوم الجمعة إن الإدارة السورية الجديدة فرضت قيودا على عبور اللبنانيين للحدود المشتركة بينهما إلى سوريا.

وقال المسؤول الأمني اللبناني إن القيود التي تأتي في وقت يسعى فيه لبنان إلى تحسين العلاقات مع سوريا في ظل الإدارة الجديدة، تعني أن اللبنانيين الذين ليس لديهم إقامة أو عائلة داخل سوريا لن يتمكنوا من العبور، لكنه أشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمن لديهم أنشطة أخرى داخل سوريا.

وقال المسؤول اللبناني إن هذه الإجراءات “مؤقتة” وجاءت نتيجة نزاع بين الجانبين عن سوء المعاملة الواضح من السلطات اللبنانية للسوريين الذين يدخلون لبنان أو يغادرونه.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزير الداخلية اللبناني.

وقال الجيش اللبناني إن خمسة جنود أصيبوا في اشتباكات اندلعت بين الجنود وسوريين مجهولي الهوية أثناء محاولة الجنود إغلاق معبر حدودي غير شرعي قرب بعلبك في شمال شرقي لبنان.

ويعتقد أن هناك عشرات من نقاط العبور غير الرسمية على طول حدود وعرة وسهلة الاختراق بين البلدين يبلغ طولها 370 كيلومترا.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية