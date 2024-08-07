مصادر: صواعق رعدية تقتل خمسة في شمال غرب اليمن

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عدن (اليمن) (رويترز) – ذكر مسؤولون ومصادر محلية وإغاثية يوم الأربعاء أن خمسة أشخاص وأربعة جنود على الأقل لاقوا حتفهم خلال الساعات الماضية نتيجة الصواعق الرعدية والسيول في عدة محافظات بشمال غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية في محافظة حجة شمال غرب اليمن لرويترز

إن صاعقة رعدية شديدة ضربت مديرية عبس تسببت في وفاة خمسة أشخاص بالمحافظة الجبلية الواقعة على الحدود مع السعودية.

فيما قالت مصادر عسكرية لرويترز إن السيول في جنوب الحديدة جرفت مساء يوم الثلاثاء مركبة على متنها أربعة جنود من القوات الحكومية وعثر على جثثهم صباح يوم الأربعاء.

وارتفع بذلك عدد قتلى الصواعق الرعدية فقط إلى 12 شخصا منذ مطلع أغسطس آب الجاري، و45 شخصا و17 مصابا منذ مطلع يوليو تموز الماضي.

وذكرت المصادر أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة حجة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ألحقت أضرارا بنحو ثمانية آلاف منزل.

ويوم الاثنين أعلنت الحكومة اليمنية أربع مديريات بشمال محافظة حجة مناطق منكوبة بفعل الأمطار والسيول التي اجتاحتها منذ مطلع الأسبوع الجاري، مما أسفر عن تضرر نحو ألفي أسرة.