مصادر: غلاة المحافظين في إيران يكثفون دعواتهم لامتلاك قنبلة نووية

من باريسا حافظي وأنجوس مدكوال

26 مارس آذار (رويترز) – تشير مصادر داخل إيران إلى أن الجدل الدائر بين غلاة المحافظين بخصوص ما إذا كان ينبغي لطهران السعي لامتلاك قنبلة نووية أصبح أكثر حدة وعلانية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتصاعد .

وقال مصدران إيرانيان رفيعا المستوى إنه مع سيطرة الحرس الثوري حاليا عقب مقتل الزعيم الأعلى المخضرم آية الله علي خامنئي في بداية الحرب في 28 فبراير شباط، فإن الآراء المتشددة بشأن النهج النووي الإيراني آخذة في الصعود.

وفي حين تعتقد الدول الغربية منذ فترة طويلة أن إيران تريد صنع القنبلة، أو على الأقل القدرة على صنعها بسرعة كبيرة، فقد دأبت إيران على نفي ذلك، قائلة إن خامنئي حظر الأسلحة النووية باعتبارها محرمة في الإسلام، مشيرة إلى عضويتها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال أحد المصدرين إنه لا توجد خطة لتغيير العقيدة النووية الإيرانية بعد، وإن إيران لم تقرر السعي للحصول على قنبلة، لكن أصواتا جادة داخل المؤسسة تشكك في السياسة الحالية وتطالب بالتغيير.

وربما تكون الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي وقعت في منتصف المفاوضات حول برنامج طهران النووي، غيرت المعادلة وأقنعت المحللين الاستراتيجيين الإيرانيين بأنهم لن يكسبوا شيئا يذكر من التخلي عن القنبلة أو البقاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

* موقف المتشددين

أصبحت فكرة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو أمر هدد به المتشددون في وقت سابق، تُطرح بشكل متزايد في وسائل الإعلام الحكومية إلى جانب فكرة أخرى كانت في السابق من المحرمات في الأوساط العامة، وهي وجوب سعي إيران بلا تحفظ للحصول على القنبلة النووية.

ونشرت وكالة أنباء تسنيم، التابعة للحرس الثوري، اليوم الخميس مقالا تقول فيه إن على إيران الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن مع الاستمرار في برنامجها النووي المدني.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية هذا الأسبوع عن السياسي المتشدد محمد جواد لاريجاني، شقيق المسؤول البارز علي لاريجاني الذي قتل في غارة هذا الشهر، قوله إنه يحث إيران على تعليق عضويتها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال “يجب تعليق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. يجب أن نشكل لجنة لتقييم ما إذا كانت المعاهدة مفيدة لنا. إذا ثبتت فائدتها، فسنعود إليها. وإذا لم تكن كذلك، فليحتفظوا بها”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بث التلفزيون الحكومي فقرة مع المعلق المحافظ ناصر ترابي قال فيها إن الرأي العام الإيراني يطالب بما يلي “علينا أن نتحرك من أجل صنع سلاح نووي. إما أن نصنعه أو نحصل عليه”.

وقال المصدران إن السياسة النووية كانت أيضا موضوعا للنقاش الخاص في الأوساط الحاكمة، مضيفين أن هناك تباينا بين العناصر المتشددة، بما في ذلك الحرس الثوري، وبين المسؤولين في القيادة السياسية حول جدوى مثل هذه الخطوة.

والمؤكد أن المسؤولين الإيرانيين هددوا في الماضي بإعادة النظر في عضوية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كتكتيك تفاوضي خلال أكثر من عقدين من المحادثات مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني دون أن يفعلوا ذلك أبدا.

وقد يمثل النقاش العام المتزايد مجرد تكتيك من هذا القبيل.

كما أنه من غير الواضح إلى أي مدى ستتمكن إيران من السعي إلى صنع قنبلة نووية بعد تعرضها لأسابيع من الغارات الجوية على منشآتها النووية والصاروخية وغيرها من المنشآت العلمية، وبعد حملة جوية أقصر شنتها إسرائيل والولايات المتحدة العام الماضي.

وحذرت إسرائيل مرارا على مدى سنوات عديدة من أن إيران على بعد أشهر فقط من القدرة على صنع قنبلة نووية، مستشهدة بتقارير استخباراتية، وبتخصيب طهران لليورانيوم إلى درجة نقاء تقارب المستوى اللازم لصنع الأسلحة، وببرنامجها الصاروخي.

* لا تغيير في السياسة النووية حتى الآن

يقول محللون إن هدف الجمهورية الإسلامية كان الوصول إلى وضع “دولة على العتبة (النووية)” أي قادرة على إنتاج قنبلة بسرعة عند الحاجة من غير الدخول في عزلة دولية يمكن أن تنجم عن امتلاك القنبلة النووية نفسها.

وحذر الحرس الثوري ومسؤولون كبار في الماضي من أن إيران ستضطر إلى السعي مباشرة لتصنيع قنبلة إذا تعرضت البلاد للتهديد، وهو احتمال بات مطروحا في ظل الحرب الجارية.

وصدرت فتوى خامنئي بأن الأسلحة النووية غير جائزة في الإسلام في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، رغم أن الفتوى لم تنشر قط في شكل مادة مكتوبة. وأعاد خامنئي تأكيد هذه الفتوى في 2019.

وقال أحد المصدرين الإيرانيين رفيعي المستوى إنه بوفاة خامنئي وكذلك علي لاريجاني، الذي قال المصدر إنه كان يعارض غلاة المحافظين أيضا، يصبح من الصعب مواجهة الطروحات الأكثر تشددا.

ولم يتضح ما إذا كان الالتزام بفتوى خامنئي غير المكتوبة سيستمر بعد وفاته رغم أنها ستظل على الأرجح سارية المفعول ما لم يلغها الزعيم الأعلى الجديد، نجله مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنا منذ وفاة والده.

(إعداد عبدالحميد مكاوي وبدور السعودي للنشرة العربية – تحريرأيمن سعد مسلم )