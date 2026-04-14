مصادر: فريقا التفاوض الأمريكي والإيراني قد يعودان إلى إسلام اباد

reuters_tickers

3دقائق

إسلام اباد/دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) – قالت خمسة مصادر اليوم الثلاثاء إنه من الممكن أن يعود فريقا التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام اباد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أيام من انتهاء المحادثات الأعلى مستوى بين البلدين منذ الثورة الإسلامية عام 1979 في العاصمة الباكستانية دون تحقيق أي تقدم.

وذكر مصدر مشارك في المحادثات أن الموعد لم يتحدد بعد، لكن الجانبين قد يعودان في وقت قريب ربما نهاية هذا الأسبوع.

وقال مصدر إيراني كبير “لم يتم تحديد موعد بعينه، إذ أبقى المفاوضون الفترة من الجمعة إلى الأحد مفتوحة”.

وكان الاجتماع في مطلع هذا الأسبوع في العاصمة الباكستانية لحل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي عقد بعد أربعة أيام من إعلان وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء الماضي، أول لقاء مباشر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين منذ أكثر من عشرة أعوام وأيضا الأعلى مستوى منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.

وقال المصدر الأول إنه تم تقديم اقتراح إلى كل من الولايات المتحدة وإيران لإعادة وفديهما لاستئناف المحادثات.

وذكر مصدران باكستانيان مطلعان على المحادثات إن إسلام اباد تتواصل مع الجانبين بشأن توقيت الجولة التالية، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في نهاية الأسبوع.

وقال مسؤول حكومي باكستاني كبير “تواصلنا مع إيران وتلقينا ردا إيجابيا بأنهم سيكونون منفتحين على جولة ثانية من المحادثات”.

ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية ولا الجيش ولا مكتب رئيس الوزراء على طلب من رويترز للتعليق. كما لم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وقاد نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فريقي التفاوض في الجولة السابقة من المحادثات التي عقدت بهدف التوصل لحل بشأن عدد من الأمور بما في ذلك مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية وأغلقته إيران فعليا لكن الولايات المتحدة تعهدت بإعادة فتحه، بالإضافة إلى برنامج إيران النووي والعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وقال فانس للصحفيين بعد انتهاء المحادثات “نغادر هذا المكان بمقترح بسيط للغاية، وهو طريقة للتفاهم تمثل عرضنا النهائي والأفضل”.

وأضاف “سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه”.

(شارك في التغطية آصف شاهزاد من إسلام أباد – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )