مصادر: فقدان الاتصال مع الزعيم المحتمل لحزب الله هاشم صفي الدين منذ يوم الجمعة

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القاهرة (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية لرويترز يوم السبت إن الضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ يوم الجمعة تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع ضربة إسرائيلية يُشتبه في أنها أدت إلى مقتل الزعيم المحتمل الجديد لحزب الله هاشم صفي الدين.

وقال أحد المصادر الأمنية إن الاتصال فقد مع صفي الدين منذ ضربة يوم الجمعة. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف الأمين العام للجماعة السيد حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل.