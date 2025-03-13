مصادر: قطر ستزود سوريا بالغاز عبر الأردن بموافقة واشنطن

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من تيمور أزهري وآندرو ميلز

بيروت (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الخميس إن قطر ستبدأ تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز إمدادات الكهرباء الهزيلة في البلاد ودعم حكامها الجدد، وذلك في خطوة قال مسؤول أمريكي إنها تحظى بموافقة من واشنطن.

وسيكون هذا الدعم الملموس الأكثر أهمية للإدارة الجديدة في دمشق من جانب قطر، أحد أشد المعارضين في المنطقة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأقوى الداعمين للمعارضة التي أطاحت به قبل أن تتولى السلطة.

وقال مسؤول أمريكي إن صفقة الغاز حصلت على موافقة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون أن يوضح كيف تم التواصل بهذا الشأن.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية في وقت لاحق أنه تم توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لتقديم إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأردن في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء، وذلك دون ذكر قادة سوريا الجدد أو واشنطن.

وقال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة لوكالة الأنباء الأردنية إن ميناء العقبة على البحر الأحمر سيستقبل الغاز الذي سيُضخ إلى سوريا عبر خط الغاز العربي.

ويمتد جزء من خط الأنابيب من العقبة شمالا عبر الأردن إلى سوريا.

وأكد الخرابشة أن صندوق قطر للتنمية سيمول المشروع بالكامل.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت قطر، وهي منتج رئيسي للغاز، ستورد الغاز مباشرة أم أنه سيتم شراؤه من السوق بأموال قطرية. ولم يرد صندوق قطر للتنمية على طلب من رويترز للحصول على مزيد من المعلومات.

وقال مسؤولان أردنيان إنهما لا يعلمان بوصول غاز قطري بالسفن خلال الأيام المقبلة. وقال مسؤول آخر إنه من الممكن توريد الغاز بتمويل قطري.

ويشير الضوء الأخضر الأمريكي والجهود المبذولة لتشجيع التوصل إلى اتفاق بين القوات الكردية في شمال سوريا وبين دمشق إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تضطلع بدور نشط في سوريا، على الرغم من أن تحركات واشنطن تجاه تخفيف العقوبات على سوريا أكثر حذرا من الدول الأوروبية.

وقال اثنان من المصادر إن الغاز سيتم نقله من الأردن عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير علي في جنوب سوريا.

وذكر صندوق قطر في بيان أن هذه الخطوة ستؤدي في البداية إلى زيادة إنتاج المحطة 400 ميجاوات يوميا ثم سيزداد الإنتاج تدريجيا.

ووفقا للتقديرات، وصلت قدرة سوريا على توليد الكهرباء في الآونة الأخيرة إلى نحو أربعة آلاف ميجاوات.

ولم ترد وزارتا الخارجية الأمريكية والقطرية على طلبات للحصول على تعليق عبر البريد الإلكتروني.