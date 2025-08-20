مصادر: قوات أمريكية تشن غارة في شمال سوريا على هدف من تنظيم الدولة الإسلامية

أطمة (سوريا) (رويترز) – قال مسؤول أمريكي ومصدر أمني سوري إن قوات أمريكية شاركت في غارة قبل فجر يوم الأربعاء في شمال غرب سوريا استهدفت عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر مصدر أمني سوري ثان وقناة الإخبارية الحكومية السورية أن الهدف قُتل في أثناء محاولته الهرب.

وتلك هي ثاني غارة في شمال سوريا تشير المعلومات إلى مشاركة قوات أمريكية فيها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وتعهدت الحكومة التي يقودها الإسلاميون والتي حلت محل الأسد بمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وهي أيضا جزء من تحالف ضد التنظيم يضم ائتلافا تقوده الولايات المتحدة ويقاتل التنظيم.

ولم تتضح بعد هوية عضو تنظيم الدولة الإسلامية المستهدف يوم الأربعاء.

وقال المسؤول الأمريكي إنه يشتبه في أنه هدف عالي القيمة. وذكر المصدر السوري الأول أنه عراقي الجنسية ومتزوج من مواطنة فرنسية. ولم يتضح بعد مصير زوجته.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد علنا على التقارير.

(تغطية صحفية كرم المصري من أطمة وسليمان الخالدي من عمّان وإدريس علي من واشنطن – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)