مصادر: مسلحون يعتلون ناقلة قبالة اليمن فيما يشتبه أنها عملية قرصنة

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لندن 17 يوليو تموز (رويترز) – قالت مصادر في أمن الملاحة البحرية إن مسلحين يعتقد أنهم صعدوا على متن الناقلة (أسانا) المحملة بمواد كيميائية قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن اليوم الجمعة، وإنهم يسيطرون عليها.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة، التي لم يتأكد العلم الذي ترفعه، حددت أن ميناء بوصاصو الصومالي هو وجهتها التالية.

وقال مصدر بالأمن البحري إنه بناء على التقييمات الاولية، يبدو أن الواقعة مرتبطة بالقراصنة الصوماليين وليس بجماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن أفرادا غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة في أثناء عبورها شرقا في خليج عدن، على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي ميناء المكلا اليمني.

وقالت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية “لا تزال التفاصيل المتعلقة بعدد المهاجمين وظروف اعتلاء السفينة وحالة السفينة وطاقمها غير واضحة”.

وقال مسؤول في شركة ديابلوس اليونانية للأمن البحري إن سفينة حربية كورية جنوبية أرسلت إلى المنطقة.

وذكرت مجموعة أمبري البريطانية للأمن البحري إن السفينة أرسلت نداء استغاثة حوالي الساعة 0620 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، ولم يكن على متنها فريق أمني مسلح عند حدوث الواقعة. وأضافت أن المهاجمين يشتبه في أنهم ينتمون إلى إحدى جماعات القرصنة.

واسم الشركة المشغلة للسفينة المسجل في قواعد بيانات الشحن هو إكسون إنرجي ومقرها جزر مارشال، ولم يتسن الوصول إليها للتعليق.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)