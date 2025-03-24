مصادر: مصر تقدم مقترحا جديدا لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

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القاهرة (رويترز) – أبلغت مصادر أمنية رويترز يوم الاثنين بأن مصر قدمت مقترحا جديدا قبل أيام يهدف إلى استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويأتي المقترح بعد تصعيد في العنف جراء استئناف إسرائيل للعمليات الجوية والبرية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء مما أنهى عمليا فترة هدوء نسبي استمرت نحو شهرين.

وذكرت المصادر أن الخطة المصرية تقترح إطلاق حماس سراح خمسة رهائن إسرائيليين أسبوعيا على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول.

وقالت المصادر الأمنية إن الولايات المتحدة وحماس وافقتا على الاقتراح لكن إسرائيل لم ترد بعد.

وأضافت المصادر أن المقترح المصري تضمن أيضا جدولا زمنيا للإفراج عن جميع الرهائن في مقابل جدول زمني لانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة مدعوما بضمانات أمريكية.

واتهمت حماس إسرائيل بانتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني، لكنها قالت إنها لا تزال مستعدة للتفاوض على وقف إطلاق النار وتدرس مقترحات من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.