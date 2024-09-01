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مصادر: مصر قررت حبس إسرائيليين اعتديا على عاملين مصريين في فندق بطابا

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القاهرة (رويترز) – قالت مصادر أمنية مصرية يوم الأحد إن النيابة العامة أمرت بحبس إسرائيليين على ذمة التحقيق لاعتدائهما على ثلاثة مصريين من العاملين في فندق بطابا.

وأضافت المصادر أن المدة الحبس هي أربعة أيام على ذمة التحقيق والاتهامات الموجهة لهما هي “الاعتداء بالضرب واستعراض القوة”.

وأصيب ثلاثة من السائحين من عرب إسرائيل ومصريان من العاملين في الفندق بعد اندلاع مشاجرة يوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن المشاجرة اندلعت عندما وجه سائح من عرب إسرائيل إهانة لفظية لأحد العاملين المصريين في الفندق مما بدأ مشاجرة شارك فيها سائحون وعاملون آخرون.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية إن أحد العاملين المصريين تعرض لإصاباته بالغة. وذكرت أيضا أن السبب وراء المشاجرة هو رفض عدد من السائحين دفع مقابل خدمات قدمها الفندق.

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