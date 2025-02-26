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مصادر: مقتل أكثر من 20 إثر سقوط طائرة عسكرية سودانية في منطقة سكنية

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دبي (رويترز) – قالت مصادر عسكرية وطبية يوم الأربعاء إن طائرة تابعة للجيش السوداني تحطمت يوم الثلاثاء في منطقة سكنية قرب قاعدة وادي سيدنا الجوية في أم درمان مما أودى بحياة أكثر من 20 شخصا بين عسكريين ومدنيين.

وذكرت المصادر العسكرية أن سقوط الطائرة يرجع على الأرجح لأسباب فنية.

ومن بين القتلى اللواء بحر أحمد، وهو من أبرز قادة الجيش الذين قادوا العمليات العسكرية في العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش يوم الثلاثاء في بيان إن عددا من العسكريين والمدنيين قتلوا في الحادث، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

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