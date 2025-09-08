The Swiss voice in the world since 1935
مصادر: مقتل شرطيين تركيين اثنين في هجوم على مركز للشرطة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قالت مصادر أمنية يوم الاثنين إن شرطيين تركيين اثنين قتلا وأصيب آخر في هجوم مسلح على مركز شرطة بمدينة إزمير غرب تركيا.

وذكرت قناة (إن.تي.في) التركية أن المهاجم، الذي تردد أن عمره 16 عاما، أطلق النار على مركز شرطة صالح إيسجورين في منطقة بالكوفا. وأضافت أن المهاجم ألقي القبض عليه.

وشهدت تركيا في السابق هجمات شنها مسلحون أكراد وجماعات إسلامية ومنظمات يسارية متطرفة، وكانت قوات الأمن والمؤسسات الحكومية من بين الأهداف في كثير من الأحيان.

وتعرضت إزمير، ثالث أكبر مدينة تركية وتقع على ساحل بحر إيجة، لهجمات مسلحة في الماضي من بينها تفجير سيارة مفخخة أمام محكمة في عام 2017، مما أسفر عن مقتل شخصين.

(إعداد شيرين عبد العزيز ومحمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

