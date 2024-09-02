مصادر: مقتل عامل نظافة وأحد أقاربه في ضربة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت مصادر أمنية إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة مدنيين كانا يستقلان سيارة على ساحل لبنان الجنوبي يوم الاثنين، أحدهما موظف في شركة نظافة متعاقدة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقالت يونيفيل إن مركبة كان يقودها عامل النظافة تعرضت لهجوم بالقرب من بلدة الناقورة بجنوب لبنان، مما أدى لمقتله ومعه أحد الركاب.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل “تأسف يونيفيل لسقوط هذا العدد الكبير من الأشخاص بين جريح وقتيل منذ الثامن من أكتوبر. (تمثل) الهجمات على المدنيين انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف”.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية إن الغارة إسرائيلية وإن الرجلين اللذين كانا يستقلان السيارة بينهما قرابة. وقالت جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة في وقت لاحق إنها أطلقت صواريخ كاتيوشا على الأراضي الإسرائيلية ردا على الغارة قرب الناقورة.

وقتل ما يقرب من 140 مدنيا في القصف الإسرائيلي للبنان منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول عندما اندلعت الأعمال القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بالتوازي مع الحرب في غزة.

وأدت غارة إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان في مايو أيار إلى مقتل فني تعاقدت معه شركة اتصالات لإصلاح أحد أبراج الاتصالات الهاتفية.