مصادر: مقتل 10 جنود من القوات الحكومية باليمن في اشتباكات مع الحوثيين

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من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) – قالت مصادر عسكرية وسكان إن عشرة جنود على الأقل من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قتلوا يوم الجمعة وأصيب آخرون في هجوم شنه الحوثيون بمحافظة صعدة بأقصى شمال اليمن قرب الحدود مع السعودية، رغم انحسار أعمال العنف منذ فترة طويلة.

وقال مصدران أحدهما من الحكومة والآخر من الجيش وأحد السكان لرويترز إن قوات الحوثيين شنت هجوما على منطقة (علب) بالضواحي الشمالية لمحافظة صعدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية المتمركزة في محور جبهة علب.

وتسيطر حركة الحوثي على السلطات الفعلية حاليا في شمال اليمن.

ويشكل تصاعد القتال في محافظة صعدة التي تبعد نحو 242 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة صنعاء، اختبارا لهدوء نسبي دام قرابة ثلاث سنوات، وهي أطول فترة متصلة من الهدوء، في حرب أهلية تدور رحاها منذ أكثر من عقد.

ويعود الفضل في هذا الهدوء إلى اتفاق هدنة بوساطة الأمم المتحدة انتهى أمده في أكتوبر تشرين الأول 2022 لكنه صامد إلى حد كبير حتى الآن.

وقال ياسر مجلي قائد محور علب، التي تتبع مديرية باقم قرب الحدود السعودية، إن الجيش نفذ هجوما مضادا على الحوثيين، وألحق بهم خسائر كبيرة وأجبرهم على الفرار، مشيرا إلى أن عشرة جنود من قوات الجيش لاقوا حتفهم في المعركة.

ونقل موقع سبتمبر نت الإخباري التابع للجيش اليمني عن مجلي قوله إن المواجهات انتهت بمقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين وإن “جثث القتلى، ما زالت متناثرة في وديان وشعاب المنطقة”، إضافة إلى تدمير ثلاث آليات عسكرية تابعة للحوثيين.

وتقع منطقة علب على بعد 150 كيلومترا شمالي مدينة صعدة، معقل الحوثيين.

ولم يرد متحدث باسم الحوثيين على طلب للتعليق حتى الآن.

ويعاني اليمن من وطأة أعمال العنف منذ أجبر الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014 مما دفع تحالفا بقيادة السعودية للتدخل في الصراع بعد ذلك بأشهر.

وتسببت الحرب في اليمن في مقتل عشرات الآلاف ودمرت اقتصاد البلاد ودفعت الملايين إلى براثن الجوع.

واليمن منقسم الآن بين حكومة معترف بها دوليا في الجنوب، يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم الشمال ذي الكثافة السكانية العالية وعلى مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية على البحر الأحمر.