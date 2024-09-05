مصادر: مقتل 3 في ضربة بطائرة مسيرة تركية في شمال العراق

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بغداد (رويترز) – قالت مصادر أمنية وطبية إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم يوم الخميس في ضربة جوية تركية بطائرة مسيرة على مركبة في إقليم كردستان العراق بشمال العراق.

وأضافت المصادر أن الضربة وقعت في محافظة السليمانية وأن النيران أشعلت في السيارة ولم تعرف بعد هوية الضحايا.

ودأبت تركيا على تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف مسلحين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني المحظور وينشطون في شمال العراق. ولديها أيضا عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية.

وأطلق حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة ضد أنقرة في عام 1984 وكان هدفه في بادئ الأمر إقامة دولة كردية مستقلة.