مصادر: مقتل 3 في غارة تركية بطائرة مسيرة على شمال العراق

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بغداد (رويترز) – قالت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق ومسؤول محلي إن هجوما جويا تركيا بطائرة مسيرة قتل ثلاثة أشخاص في شمال البلاد يوم الأربعاء.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن اشتعال النيران في مركبة ومقتل ثلاثة ركاب بالقرب من محافظة السليمانية شمال العراق.

وذكرت أن هوية القتلى لم تتضح حتى الآن.

وتنفذ تركيا غارات جوية على عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ولها عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية.

وأطلق حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة ضد أنقرة في 1984 وكان هدفه في بادئ الأمر إقامة دولة كردية مستقلة.