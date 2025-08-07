مصادر: وزراء حزب الله وحلفاؤه ينسحبون من اجتماع للحكومة يناقش نزع سلاحه
بيروت (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لرويترز إن وزراء جماعة حزب الله وحلفاءها الشيعة في الحكومة اللبنانية انسحبوا من اجتماع وزاري عقد يوم الخميس احتجاجا على مناقشة مقترح لنزع سلاح الجماعة.
وكلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش يوم الخميس بوضع خطة لحصر الأسلحة في جميع أنحاء البلاد بيد الدولة، في تحد للجماعة التي ترفض دعوات نزع سلاحها.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)