The Swiss voice in the world since 1935
مصادر: وزراء حزب الله وحلفاؤه ينسحبون من اجتماع للحكومة يناقش نزع سلاحه

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بيروت (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لرويترز إن وزراء جماعة حزب الله وحلفاءها الشيعة في الحكومة اللبنانية انسحبوا من اجتماع وزاري عقد يوم الخميس احتجاجا على مناقشة مقترح لنزع سلاح الجماعة.

وكلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش يوم الخميس بوضع خطة لحصر الأسلحة في جميع أنحاء البلاد بيد الدولة، في تحد للجماعة التي ترفض دعوات نزع سلاحها.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

