مصادر: وفاة سيف الإسلام نجل القذافي

1دقيقة

3 فبراير شباط (رويترز) – قالت وسائل إعلام ليبية إن سيف الإسلام القذافي، أشهر أبناء معمر القذافي، لقي حتفه وهو ما أكدته أيضا مصادر مقربة من العائلة ومحاميه خالد الزايدي.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات وفاته.

ورغم شهرة سيف الإسلام في ليبيا، لا سيما بسبب دوره في وضع السياسات قبل عام 2011، فإن ظهوره العلني تراجع في السنوات القليلة الماضية.

وفي عام 2015، أصدرت محكمة ليبية حكما غيابيا بالإعدام على سيف الإسلام لدوره في قمع الاحتجاجات السلمية خلال ثورة 2011 التي أنهت حكم والده.

ووجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية تهمة أولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي قضية لم يتمكن محاموه من إسقاطها.

وفي عام 2021، ترشح سيف الإسلام للرئاسة في الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول وانهارت في نهاية المطاف وسط مأزق سياسي.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )