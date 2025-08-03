مصادر: وفاة 25 مهاجرا وفقدان آخرين في غرق قارب قبالة سواحل اليمن

2دقائق

عدن (رويترز) – قال مسؤولون ومصادر أمنية يوم الأحد إن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب يقل مهاجرين ببحر العرب قبالة سواحل اليمن.

وأضافت المصادر لرويترز أن القارب، الذي يُعتقد بأنه كان يقل العشرات من المهاجرين الأفارقة أغلبهم من إثيوبيا، انقلب فجر يوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية والريح الشديدة قبالة سواحل مديرية أحور بمحافظة أبين في جنوب اليمن على بحر العرب.

وقال ثلاثة مسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة أبين لرويترز إنه تسنى انتشال 25 جثة حتى الآن ما بين سواحل مدينتي زنجبار وشقرة على بحر العرب.

وأشاروا إلى أن الجهود مازالت جارية لانتشال الجثث برغم الصعوبات وقلة الإمكانات، فضلا عن ارتفاع الأمواج.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن اليمن لا يزال يشهد زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من أفريقيا.

وذكرت أنها سجلت وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع أزيد من 60 ألفا في 2024 بأكمله.

وزادت في السنوات الخمس الماضية حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين لا سيما قبالة سواحل اليمن الشرقية والغربية، وذلك للبحث عن فرصة عمل هناك أو الوصول منه إلى دول الخليج الغنية وخاصة السعودية.

وغالبا ما يلجأ هؤلاء الأشخاص، وأغلبهم من إثيوبيا والصومال، للهجرة بسبب ظروف المعيشة الصعبة عبر ما يسمى الطريق الشرقي الذي تصفه المنظمة الدولية للهجرة بأنه أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاما وخطورة في العالم.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ريام محمد مخشف- تحرير علي خفاجي)