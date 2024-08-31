مصادر: وفاة 27 وفقدان اثنين جراء السيول في ذمار بشمال اليمن

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عدن (رويترز) – قال مسؤولون ومصادر محلية باليمن يوم السبت إن 27 شخصا على الاقل لقوا حتفهم وفقد اثنان خلال الساعات الماضية جراء سيول جارفة وفيضانات وانهيارات صخرية ناجمة عن أمطار غزيرة في محافظة ذمار شمال اليمن.

وقال أحمد جابر وكيل قطاع المعلومات بوزارة الإدارة المحلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا إن السيول في قرية الجرف بمنطقة بني موسى التابعة لمديرية وصاب السافل أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص وتهدم 15 منزلا.

تبعد ذمار 100 كيلومتر إلى الجنوب من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ومنذ مطلع أغسطس آب الجاري، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في محافظات عدة باليمن، ما تسبب في حدوث سيول وفيضانات خلفت عشرات القتلى بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وأشارت تقارير حكومية ودولية إلى تضرر نحو ربع مليون شخص، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح.