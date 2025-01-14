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مصادر: وفاة 7 بعد انقلاب شاحنة صغيرة من فوق جسر بشمال غرب مصر

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(رويترز) – قالت مصادر في مصر إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون عندما انقلبت شاحنة صغيرة من فوق جسر بمحافظة مطروح الساحلية في شمال غرب البلاد.

وأفاد مصدر مسؤول بأن الوفيات والمصابين عمال بناء كانوا يستقلون الشاحنة الصغيرة في أثناء عودتهم من عملهم.

وذكرت المصادر أن الحادث وقع عند قرية فوكة التي تبعد 65 كيلومترا شرقي مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة وسقطت من فوق الجسر على الطريق الدولي الساحلي.

وأضافوا أن المصابين نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج بينما نقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى.

وقال شهود إن السيارة كانت تسير بسرعة عالية فوق الجسر قبل أن تفقد اتزانها وتسقط من ارتفاع كبير.

وتشيع في مصر حوادث الطرق بسبب تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بقواعد المرور والسلامة فضلا عن تهالك بعض الطرق.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية