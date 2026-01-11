مصادر : إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أمريكي في إيران

11 يناير كَانُون ٱلثَّانِي (رويترز) – ذكرت ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى تحسبا لأي تدخل أمريكي في إيران في الوقت الذي تواجه فيه السلطات هناك أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بالتدخل في الأيام القليلة الماضية ، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال ترامب أمس السبت إن الولايات المتحدة “مستعدة للمساعدة”.

ولم توضح المصادر، التي كانت حاضرة في المشاورات الأمنية الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما الذي يعنيه رفع إسرائيل درجة التأهب القصوى عمليا. وخاضت إسرائيل وإيران حربا استمرت 12 يوما في يونيو حزيران.

وفي مكالمة هاتفية أمس السبت، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران، وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع. وأكد مسؤول أمريكي أن روبيو ونتنياهو تحدثا لكنه لم يفصح عن المواضيع التي ناقشاها.

